Filipinler’de facia büyüyor: Atık tesisindeki heyelanda can kaybı 35’e yükseldi

Yerel basında yer alan haberlere göre, 8 Ocak Perşembe günü Cebu kentinin Binaliw bölgesinde bulunan atık yönetimi ve çöp ayrıştırma tesisinde heyelan meydana geldi.

Yetkililer, faciada yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e ulaştığını bildirirken, kayıp olduğu belirlenen 1 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

BÖLGEDE "AFET DURUMU" İLAN EDİLDİ

Yaşanan felaketin ardından yetkililer, olayın meydana geldiği bölgede "afet durumu" ilan edildiğini duyurdu.

Cebu'daki geri dönüşüm tesisinde meydana gelen heyelan, tesis ve personel lojmanının çökmesine neden olmuştu.

Olayda hayatını kaybedenleri anmak üzere dün ülkede yas ilan edilmişti.