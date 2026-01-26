Filipinler’de feribot faciası: Ölü sayısı 15’e yükseldi

Filipinler'de 374 kişiyi taşıyan feribot, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü battı.

Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden (PCG) yapılan açıklama göre; kaza yerel saat ile 02:00 sıralarında ülkenin güneyindeki Basilan eyaleti açıklarında meydana geldi. "M/V Trisha Kerstin 3" isimli feribot, Zamboanga şehrinden Jolo Adası'na doğru giderken Balukbaluk Adası yakınlarında sulara gömüldü.