Filipinler’de fırtına alarmı! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili olan Trami Tropik Fırtınası ülkede şiddetli yağış ve sellere neden oldu. Ülkenin çelitli bölgelerinde toprak kaymalarına da neden olan Trami tropik Fırtınası nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemezken ülke genelinde 293 yol ve 67 köprü ulaşıma kapandı. Filipinli yetkililer, ülke genelindeki 9 bölgede Trami nedeniyle can kayıplarının olduğunu bildirdi.