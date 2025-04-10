Filipinler’de havada panik! Uçağı duman kapladı

Phil Star gazetesinin haberine göre, Filipinler'in başkenti Manila'dan ABD'nin Los Angeles kentine gitmek üzere havalanan Filipin Havayollarına ait PR102 sefer sayılı uçağın klima ünitesinden duman çıktığı tespit edildi. 355 yolcu ile mürettebatı taşıyan uçak, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, Filipinler Ulaştırma Bakanlığı ve Haneda'daki yerel havalimanı yetkilileriyle koordinasyon içinde çalışıldığı ve uçaktaki yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.