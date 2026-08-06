Filipinler’de heyelan felaketi: 4 ölü
Filipinler’de etkili olan olumsuz hava koşullarının yol açtığı heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti. Benguet’te barınağa sığınan 2 işçi yaşamını yitirirken, Rizal’da da 2 kişi toprak altında kaldı.
Manila Times gazetesinin haberine göre, Filipinler'deki Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden (NDRRMC) toprak kaymalarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, ülkenin Benguet bölgesinde olumsuz hava şartlarından korunmak için bir barınağa sığınan 2 işçinin heyelanda hayatını kaybettiği, 1 işçinin yaralandığı aktarıldı.
Rizal'da da toprak kayması sonucu 2 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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