Filipinler’de inşaat halindeki bina yerle bir oldu: Onlarca kişi enkaz altında

Filipinler'de inşaat halindeki bina çöktü. Yetkililer, Başkent Manila'nın kuzeyindeki Angeles şehrinde çöken binanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 22 kişinin hala enkaz altında olduğunu bildirdi.

Bölgesel Yangın Koruma Bürosu Sorumlusu Maria Leah Sajili, "5 doğrulanmış mahsur kalan var ve bugün görevde olan inşaat işçileri listesinden 18 kişi daha var, ancak ailelerinden henüz geri dönüş alınamadı.

Bu da bugün itibarıyla tahmini mahsur kalan sayısını 23'e çıkarıyor" dedi. Kurtarılanların sayısının 24 olduğu ve şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini söyledi.