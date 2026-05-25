Filipinler’de korkunç yıkım: Can kaybı yükseliyor
Filipinler’de inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu can kaybı 4’e yükselirken, çoğu işçi olduğu belirtilen 17 kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Filipinler'in başkenti Manila'nın kuzeyindeki Angeles şehrinde çöken inşaat halindeki binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor.
Filipinler Yangın Koruma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, enkazda yapılan aramalar sonucunda can kaybının 4'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, kayıp sayısının 17 olduğu, bunların çoğunun da inşaatta görevli işçiler olduğu aktarıldı.
Yetkililer, binada meydana gelen çökmenin nedeninin araştırıldığını; binanın onaylı izne göre 9 katlı bir konut-otel olarak planlandığını, buna rağmen onuncu katta havuz inşaatı yapıldığını belirtmişti.