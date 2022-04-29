Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Filipinler’de Önemli Buluşma
Giriş Tarihi: 29.4.2022 10:58

Filipinler’de Önemli Buluşma

Filipinler’de Önemli Buluşma

Filipinler’in Başkenti Manila’da gerçekleştirilen ADAS 2022 Savunma, Güvenlik ve Kriz Yönetimi Fuarı, 3’üncü gününde devam ediyor.

Fuar kapsamında önemli temaslarda bulanan ASFAT'ı Asya'daki tek rakibi konumunda bulunan Güney Koreli Hyundai Heavy Industries şirketi ADAS Fuarı'ndaki standında ziyaret etti. İki şirketin yetkilileri, gündemdeki projeler ve sektör hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ASFAT ile Hyundai Heavy Industries şirketleri, halihazırda Filipin Donanması'nın Açık Deniz Karakol Gemisi (OPV) projesi için yarışıyorlar. Sadece bahsi geçen iki firmanın sona kalabildiği proje, 6 adet Açık Deniz Karakol Gemisi tedarikini içeriyor. Projeyi ASFAT'ın kazanması durumunda Türkiye, ilk kez OPV sınıfında bir savaş gemisi ihraç etmiş olacak. ASFAT aynı zamanda Türk Donanması için 2 adet OPV ile Pakistan Donanması için 4 adet MİLGEM Korveti'nin üretim faaliyetlerine devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Filipinler’de Önemli Buluşma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA