Filipinler’de Önemli Buluşma

Fuar kapsamında önemli temaslarda bulanan ASFAT'ı Asya'daki tek rakibi konumunda bulunan Güney Koreli Hyundai Heavy Industries şirketi ADAS Fuarı'ndaki standında ziyaret etti. İki şirketin yetkilileri, gündemdeki projeler ve sektör hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ASFAT ile Hyundai Heavy Industries şirketleri, halihazırda Filipin Donanması'nın Açık Deniz Karakol Gemisi (OPV) projesi için yarışıyorlar. Sadece bahsi geçen iki firmanın sona kalabildiği proje, 6 adet Açık Deniz Karakol Gemisi tedarikini içeriyor. Projeyi ASFAT'ın kazanması durumunda Türkiye, ilk kez OPV sınıfında bir savaş gemisi ihraç etmiş olacak. ASFAT aynı zamanda Türk Donanması için 2 adet OPV ile Pakistan Donanması için 4 adet MİLGEM Korveti'nin üretim faaliyetlerine devam ediyor.