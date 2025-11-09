Filipinler’de tayfun can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 224’e yükseldi

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kalmaegi (Tino) Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 224'e yükseldiği, kayıp 109 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Tayfundan 3 milyonu aşkın kişinin olumsuz etkilendiği kaydedilen açıklamada, 74 binden fazla binanın hasar aldığı ifade edildi.