Filipinler’de ‘trajik kaza’: Havalimanında araç yayaları ezdi

Filipinler'deki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı girişinde bir araç kalabalığa daldı. Olay nedeniyle 2 kişi can verdi.

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 13:55

Filipinler'de havalimanında korkunç anlar yaşandı. Başkent Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nın girişinde bir sürücünün aracıyla kalabalığa dalması sonucu biri 4 yaşında kız çocuğu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, can kayıplarının yaşandığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı olay "trafik kazası" olarak nitelendirilirken, aracın dış bariyerleri aşarak NAIA Terminal 1'in girişindeki yaya yoluna girmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.