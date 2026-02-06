Filipinler’de tropikal fırtına felaketi! Heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti

Sivil Savunma Bürosu (OCD) tarafından yapılan açıklamaya göre tropikal fırtına Penha, Pasifik Okyanusu'ndan gelerek ülkenin güneydoğusundaki Surigao del Sur eyaletine ulaştı. Fırtınanın, saatte 55 kilometreyi bulan rüzgarlarla Bohol eyaleti açıklarında etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ HEYELANA NEDEN OLDU

OCD Bölge Direktörü Antonio Sugarol, Cagayan de Oro kentinin güneyindeki bir köyde meydana gelen heyelanda bir ailenin yaşadığı barakanın çöktüğünü açıkladı. Enkaz altında kalan anne, baba ve iki çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi.

BİNLERCE KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Fırtına nedeniyle ülkenin güney ve orta kesimlerinde 6 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Yetkililer, yaklaşık 5 bin 800 kişinin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini duyurdu.

Filipin Sahil Güvenliği ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcu feribotları ve yük gemilerinin seferlerinin geçici olarak durdurulması sonucu 94 limanda yaklaşık 5 bin yolcu ve liman çalışanının mahsur kaldığını duyurdu.

Filipinler, her yıl ortalama 20 tayfun ve tropikal fırtınanın etkisi altında kalırken, sık sık depremler ve aktif volkanlar nedeniyle dünyanın en fazla doğal afet yaşayan ülkeleri arasında yer alıyor.