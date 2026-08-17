Filipinler’de tropikal siklon alarmı: 23 ölü
Filipinler’de Luis ve Maymay tropikal siklonları ile muson yağmurları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli hava olaylarında 23 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı ve 1 kişi kayboldu. 24 binden fazla kişi ise tahliye merkezlerine sığındı.
Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sivil Savunma Ofisi yetkilisi Diego Mariano, gazetecilere ülkede etkisini sürdüren Luis ve Maymay tropikal siklonları ve muson yağmurlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Halihazırda 523 tahliye merkezinde 24 binden fazla kişinin barındığını belirten Mariano, 5 milyondan fazla kişinin hava olaylarından olumsuz etkilendiğini açıkladı.
Mariano, tropikal siklon ve muson yağmurlarının yol açtığı olaylarda ülke genelinde 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını, bir kişinin kaybolduğunu ifade etti.