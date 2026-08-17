Filipinler’de tropikal siklon alarmı: 23 ölü

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sivil Savunma Ofisi yetkilisi Diego Mariano, gazetecilere ülkede etkisini sürdüren Luis ve Maymay tropikal siklonları ve muson yağmurlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Halihazırda 523 tahliye merkezinde 24 binden fazla kişinin barındığını belirten Mariano, 5 milyondan fazla kişinin hava olaylarından olumsuz etkilendiğini açıkladı.