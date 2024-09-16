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Giriş Tarihi: 16.9.2024 11:38

Filipinler'de tropikal siklonlar ve muson yağmurları nedeniyle 6 kişi öldü

Filipinler'de etkili olan "Ferdie" ve "Gener" tropikal siklonları ve muson yağmurları nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

AA
Filipinler’de tropikal siklonlar ve muson yağmurları nedeniyle 6 kişi öldü

Filipinler'de etkili olan "Ferdie" ve "Gener" tropikal siklonları ve muson yağmurları nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkede etkili olan "Ferdie" ve "Gener" tropikal siklonları ve muson yağmurları sebebiyle ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hava koşullarının ülkenin çeşitli bölgelerinde 86 bini aşkın aileyi olumsuz etkilediği ve yaklaşık 210 evin hasar gördüğü ifade edilen açıklamada, 2 kişinin kaybolduğu kaydedildi.

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Filipinler'de tropikal siklonlar ve muson yağmurları nedeniyle 6 kişi öldü
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