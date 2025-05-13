Filipinler’de volkanik patlama: Kanlaon Yanardağı kül püskürdü
Filipinler’de Kanlaon Yanardağı’nda patlama gerçekleşti. Küller yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 02.55'te faaliyete geçtiğini açıkladı.
Açıklamada, patlamanın 5 dakika sürdüğü ve patlama sırasında yanardağdan yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürdüğü ifade edildi.
Patlama sırasında, yanardağın güney yamaçlarında 2 kilometrelik mesafe içinde sıcak gaz ve volkanik maddelerden oluşan akıntılar görüldü.
ALARM DURUMU DEVAM EDİYOR
Patlama sonrası bölgede halen 3. seviye alarm durumunun devam ettiği kaydedildi.
Phivolcs, yanardağa yakın yerleşim birimlerinin tahliye edilmiş olması gerektiğini hatırlatarak, akıntılar, kaya parçaları ve kül yağışı gibi tehlikelere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.