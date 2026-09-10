Filipinler'de yolcu feribotunda yangın çıktı: 5 ölü, 87 kayıp
Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi kayboldu. Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Filipinler merkezli yayın ağı GMA Network'ün haberine göre, yetkililer, başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden yolcu feribotunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti.
42 KİŞİ KURTARILDI
Yetkililer, 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere 134 kişinin bulunduğu feribotun alev alması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Şu ana kadar 42 kişinin kurtarıldığını aktaran yetkililer, kayıp 87 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
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