Filipinler’deki deprem faciasında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 68’e yükseldi

Filipinler merkezli yayın ağı GMA News'un haberine göre, Filipinli yetkililer, geçen hafta Mindanao bölgesinde meydana gelen depremin yol açtığı kayıplara ilişkin bilgi verdi.

Deprem nedeniyle 68 kişinin hayatını kaybettiği, 1339 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, 33 kişiden ise haber alınamadığını vurguladı.

Yetkililer, depremden 1,3 milyon kişinin etkilendiğini, bölgede 12 binden fazla evin tamamen yıkıldığını ve 55 binden fazla hanenin ise hasar gördüğünü kaydetti.