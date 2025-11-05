Filipinler’deki faciada can kaybı artıyor: Askeri helikopter yardıma giderken yere çakıldı

Can kayıplarından 49'unun yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı Cebu'da yaşandığı ifade edildi. Cebu'nun güneyindeki Mindanao Adasında yardım çalışmalarına katılmak üzere görevlendirilen askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişilik mürettebatı da içerdiği aktarıldı.

TAYFUNLAR FİLİPİNLER'İ SARSIYOR

Kalmaegi, bu yıl Filipinler'i vuran 20. tayfun oldu. Filipinler her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunla karşı karşıya kalıyor.

Kalmaegi Tayfunu'nun Filipinler'in ardından Vietnam'a ulaşması bekleniyor.