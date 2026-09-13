Filipinler’deki feribot faciası büyüyor: Can kaybı 76’ya yükseldi
Filipinler açıklarında 10 Eylül’de yolcu feribotunda çıkan yangının bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililer, 41 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve toplam can kaybının 76’ya yükseldiğini açıklarken, 13 kayıp yolcunun akıbeti henüz bilinmiyor.
Filipinler Sahil Güvenliği, Filipinler açıklarında yolcu feribotunda 10 Eylül'de çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.
Yangın nedeniyle hayatını kaybeden 41 kişinin daha cesedine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, ölü sayısının 76'ya yükseldiği kaydedildi.
13 KİŞİ KAYIP
Açıklamada, kayıp 13 kişiden halen haber alınamadığı bilgisi paylaşıldı.
Başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden yolcu feribotunda 10 Eylül'de belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.