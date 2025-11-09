Filipinler’deki tayfunda bilanço ağırlaşıyor: 204 ölü, 109 kayıp

Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgâr ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Ülke içinde "Tino" olarak adlandırılan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle can kaybı 204'e yükseldi. Hâlâ 109 kişiden haber alınamadığını belirten yetkililer, tayfundan etkilenenlerin sayısının 2.9 milyona yükseldiğini kaydetti. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 6 Kasım'da afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirmişti.