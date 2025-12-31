Filipinler’den Çin gemisine yakın takip: Sahil güvenlik uçağı sevk edildi

Manila Bulletin gazetesinin PCG açıklamasına dayandırdığı haberde, yaklaşık 19 deniz mili açıkta "CRV Tan Suo Er Hao" adlı Çin araştırma gemisinin belirlendiği aktarıldı. Yaklaşık 87 metre uzunluğundaki geminin, insanlı ve insansız denizaltılar için platform olarak kullanıldığı ve bölgede derin deniz keşif faaliyetleri yürüttüğü ifade edildi.

ISLANDER TİPİ PCG UÇAĞI GÖREVLENDİRİLDİ

Tespitin ardından, Filipinler Sahil Güvenliği bölgeye "Islander" tipi bir PCG uçağı gönderdi. Uçağa, Çin gemisinin bölgede bulunma amacının netleştirilmesi ve deniz alanı farkındalığı (MDA) kapsamında keşif uçuşu yapılması talimatı verildi.

Batı Filipin Denizi (WPS) Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin gemisinin, Kanada menşeli "Karanlık Gemi Tespit Programıyla" saptandığını bildirdi.

Tarriela, "(Gemiye) Filipin sularında bilimsel araştırma için önceden izin alınması gerekliliğini hatırlatmak için birden fazla telsiz çağrısında bulunuldu. Gemi, hiçbir şekilde yanıt vermedi." dedi.

Ülkede, Tayvan Adasına yakın Luzon bölgesinin en kuzeyinde yer alan Cagayan'da, karşılıklı savunma işbirliği anlaşması kapsamında ABD askeri kuvvetlerinin erişebileceği bir üs bulunuyor.