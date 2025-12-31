Filipinler’den Çin gemisine yakın takip: Sahil güvenlik uçağı sevk edildi
Filipinler Sahil Güvenliği (PCG), ülkenin kuzeyindeki Cagayan eyaleti açıklarında tespit edilen bir Çin araştırma gemisine karşı bölgeye Islander tipi bir PCG uçağı sevk etti.
Manila Bulletin gazetesinin PCG açıklamasına dayandırdığı haberde, yaklaşık 19 deniz mili açıkta "CRV Tan Suo Er Hao" adlı Çin araştırma gemisinin belirlendiği aktarıldı. Yaklaşık 87 metre uzunluğundaki geminin, insanlı ve insansız denizaltılar için platform olarak kullanıldığı ve bölgede derin deniz keşif faaliyetleri yürüttüğü ifade edildi.
ISLANDER TİPİ PCG UÇAĞI GÖREVLENDİRİLDİ
Tespitin ardından, Filipinler Sahil Güvenliği bölgeye "Islander" tipi bir PCG uçağı gönderdi. Uçağa, Çin gemisinin bölgede bulunma amacının netleştirilmesi ve deniz alanı farkındalığı (MDA) kapsamında keşif uçuşu yapılması talimatı verildi.
Batı Filipin Denizi (WPS) Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin gemisinin, Kanada menşeli "Karanlık Gemi Tespit Programıyla" saptandığını bildirdi.
Tarriela, "(Gemiye) Filipin sularında bilimsel araştırma için önceden izin alınması gerekliliğini hatırlatmak için birden fazla telsiz çağrısında bulunuldu. Gemi, hiçbir şekilde yanıt vermedi." dedi.
Ülkede, Tayvan Adasına yakın Luzon bölgesinin en kuzeyinde yer alan Cagayan'da, karşılıklı savunma işbirliği anlaşması kapsamında ABD askeri kuvvetlerinin erişebileceği bir üs bulunuyor.
ÇİN'İN TAYVAN ÇEVRESİNDEKİ TATBİKATLARI
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) hafta içinde Tayvan Adası çevresinde muhripler, firkateynler, savaş jetleri, bombardıman uçakları ve insansız hava araçlarının katıldığı kapsamlı askeri tatbikata başlamıştı.
"Adalet Görevi 2025" tatbikatı, hava-deniz muharebe hazırlık devriyeleri, kilit liman ve bölgelerinin bloke edilmesi ve ada zinciri dışından müdahalelere tam boyutlu caydırıcılığa odaklandığı açıklanmıştı.
Ada çevresindeki tatbikatların, ABD yönetiminin, Tayvan Adasına yönelik 11,1 milyar ABD dolar değerinde silah tedarik paketi açıklaması sonrası düzenlenmesi dikkati çekmişti.