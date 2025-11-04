Filipinler’i Kalmaegi Tayfunu vurdu: Faciada bilanço ağırlaşıyor

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de etkili olan Kalmaegi Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor.

Filipinler Sivil Savunma Ofisi'nden (OCD) yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerini vuran tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği belirtildi. Ölümlerin çoğunun boğulma sonucu yaşandığı aktarıldı. Can kayıplarının 21'inin Cebu'da kayda geçtiği belirtildi.

Cebu Valisi Pamela Baricuatro yaptığı açıklamada, "Cebu'daki durum gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir şey. Rüzgarların tehlikeli olacağını tahmin ediyorduk ama halkımızı asıl riske atan su. Sel suları gerçekten yıkıcı" ifadelerini kullandı.