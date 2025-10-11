Filipinler’i sarsan çifte deprem: 7 ölü, binlerce kişi yerinden edildi

Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 ve 6,7 büyüklüğünde iki büyük depremin meydana geldiği bildirildi. Depremlerde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

AA

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulunun (NDRRMC) açıklamasına göre, depremlerden 8 binden fazla kişi etkilendi.

Toplam 1265 kişi güvenli bölgelere taşınırken, 7 bin 915 kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

DAHA ÖNCE DE BÜYÜK BİR YIKIM YAŞANMIŞTI

Ülkede 30 Eylül'de Palompon bölgesi açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.