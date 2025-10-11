Filipinler’i sarsan çifte deprem: 7 ölü, binlerce kişi yerinden edildi

Toplam 1265 kişi güvenli bölgelere taşınırken, 7 bin 915 kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulunun (NDRRMC) açıklamasına göre, depremlerden 8 binden fazla kişi etkilendi.

DAHA ÖNCE DE BÜYÜK BİR YIKIM YAŞANMIŞTI

Ülkede 30 Eylül'de Palompon bölgesi açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.