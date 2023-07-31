Filipinler’i tayfun vurdu! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Pekin'in Mentougou bölgesinde devam eden sağanak nedeniyle yaklaşık 5 bin kişi güvenli yerlere tahliye edilirken, 2 kişi ise hayatını kaybetti. China Daily'ye göre, Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin kuzeyinde şiddetli yağışlar için 2010'dan beri ikinci kez "kırmızı alarm" vererek bölge sakinlerine "nehirlerden uzak durma" uyarısında bulundu.

Xinhua ajansı ise Fucian eyaletinde ulaşımın durduğu, iş yerlerinin kapatıldığı, okullarda eğitime ara verildiği ve 354 bin 400 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini aktardı.

Ayrıca Hıbey eyaletinin Baoding şehrinde 2. derece alarm verilirken, 54 binden fazla kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Global Times'ın haberine göre, ülke genelinde yaklaşık 130 milyon kişinin tayfundan etkilenmesi bekleniyor.