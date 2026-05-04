Filipinler’in doğusunda 6 büyüklüğünde sarsıntı

Doğu Asya ülkesi Filipinler'in doğusundaki Samar Adasında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'in doğusundaki Samar Adasının kuzeybatısında yer alan Nena bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 73,3 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin, ülkenin doğu kıyısındaki diğer yerleşimlerde de hissedildiği belirtildi.

Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
