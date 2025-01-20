Filistin Başbakanı, BM yetkilisi ile yardım planlarını görüştü!

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Kaag ile bir araya geldi. Başbakan Mustafa, Filistin hükümeti olarak Gazze Şeridi için olağanüstü bir operasyon merkezi oluşturma kararı aldıklarını söyledi. Mustafa, Gazze Şeridi'ne insani yardımların yanı sıra enkaz kaldırma, temel hizmetleri sağlama ve sınır kapıları kontrollerini teslim alma çalışmaları için olağanüstü operasyon merkezinin sürekli işbaşında olacağını kaydetti. Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım çabalarının "Filistin devleti ve ona bağlı kurumlar üzerinden koordine edilmesinin önemli" olduğunu söyleyen Mustafa, insani yardımların böylece gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını ifade etti. İsrail ordusunun yaklaşık 16 ay boyunca bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki yıkıma dair rakamları uluslararası ortaklarla rapor edeceklerini aktaran Mustafa, daha sonra ise donör ülkeler ve ilgili kurumlarla uluslararası bir konferans düzenlenebileceğini belirtti. BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Kaag da BM kurumlarının Filistin kuruluşlarıyla ortak çabalarını sürdüreceğini vurguladı.