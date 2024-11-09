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Giriş Tarihi: 9.11.2024 13:24

Filistin Devlet Başkanı Abbas’tan Trump’a barış mesajı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, adil barış için Trump ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

AA
Filistin Devlet Başkanı Abbas’tan Trump’a barış mesajı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, adil ve kapsamlı bir barışa varmak için ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, adil barış için Trump ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Trump ile telefonda görüştü.

Abbas görüşmede, adil ve kapsamlı barışa varmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Trump ise savaşı durdurmak için çalışacağını, bölgede barışı sağlamak için de Abbas'ın yanı sıra bölgesel ve uluslararası taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

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Filistin Devlet Başkanı Abbas’tan Trump’a barış mesajı
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