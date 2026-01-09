Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: İsrail’in Gazze’de meşruiyeti yok

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Fetih Hareketi Devrim Konseyi'nin 13'üncü dönem açılışında yaptığı konuşmada, Filistin Devleti'nin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü kapsayan tek ve bölünmez bir coğrafi ve siyasi bütün olduğunu vurguladı. Abbas, Gazze'nin parçalanmasına yönelik her türlü planı reddettiklerini açıkça dile getirdi.

ÖNCELİK KALICI ATEŞKES VE YARDIMLAR

Abbas, Filistin yönetiminin en önemli önceliğinin Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve insani yardımların gecikmeden bölgeye girişinin temin edilmesi olduğunu söyledi. Gazze'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının ikinci aşamasının uygulanması gerektiğini de ifade etti.

2026 "FİLİSTİN DEMOKRASİSİ YILI" OLACAK

Bu yılın "Filistin demokrasisi yılı" ilan edildiğini açıklayan Abbas, yerel seçimlerin nisan ayında yapılacağını, Fetih Hareketi'nin 8'inci kongresi ile Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin de yıl içinde planlandığını duyurdu.

İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki uygulamalarının, Gazze'deki kadar tehlikeli olduğunu dile getiren Abbas, uluslararası topluma, İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.