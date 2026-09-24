Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Uluslararası toplum iki devletli çözümü hayata geçirmek için daha neyi bekliyor?

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas , ABD 'nin New York kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na video konferansla hitap etti.

"Bugün sizi uyarıyoruz, bir Nakba'ya daha izin vermeyin." diyen Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nde halkın, İsrail işgal güçlerinin elinde öldürme, yıkım, aç bırakma ve yerinden etme girişimlerine maruz bırakıldığını ifade etti.