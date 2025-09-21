‘Filistin devleti’ sesleri yükseliyor

Portekiz Dışişleri Bakanlığı ülkesinin bugün Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Eylül Pazartesi günü Filistin Devleti'ni tanıma niyetinde olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir köşesinde Filistin'e destek sürüyor. Dün de önemli başkentlerde Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi. Almanya'da yapılan bir araştırma ise halkın yüzde 83'ünün İsrail'in Gazze'deki saldırılarının haksız olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.