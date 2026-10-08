Filistin direnişi küreselleşti

İsrail'in, Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" operasyonunu bahane ederek Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 3. yılı geride kaldı. Filistinliler, Gazze'de bitmeyen soykırım ve sürgünün 3. yılını "Her yılı 100 yıl gibi" değerlendiriyor. Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 250'ye yükseldi. İsrail, attığı 200 bin ton bomba ile Gazze'yi karış karış yok etti. Ancak gelinen nokta Filistin'in haklı davasını başka bir seviyeye çıkardı. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi İsrail'in gerçek yüzünü gördü. İşte büyük yıkıma dair veriler:

Gazze'de enkaz altında kalan 8 bin kişinin naaşının çıkarılması 8 yıl sürebilir.

İsrail'in 3 yıllık saldırılarında Gazze'nin yüzde 90'ı yıkıldı.

2.2 milyonluk nüfusun 1.9 milyon kişisi evsiz.

Ekonomik işletmelerin %92'si yıkıldı.

İşsizlik oranı yüzde 78'e ulaştı.

Hanelerin yüzde 91'inde su yok.

İşleyen bir elektrik şebekesi yok.

200 bin çocuk eğitime erişemiyor.

İNSANLIK AFFETMEYECEK

Gazze'deki 36 hastanenin tamamı hasar gördü ve bunların 19'u faaliyet gösteriyor. Hiçbiri tam kapasite çalışamıyor.

Gazze'nin yüzde 70'i işgal altında.

Buna göre 2 milyondan fazla Filistinli, Gazze Şeridi'nin yüzde 30'undan daha küçük bir alana sıkışmış durumda.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde farklı medeniyetlerden kalan binlerce yıllık 325 arkeolojik ve tarihi alandan 208'ini doğrudan hedef alarak tahrip etti.

Tüm bu yıkımı gören milyonlarca kişi "İnsanlık ne Filistin'in direnişini ne de İsrail'in zulmünü unutacak" diyor.



HİÇBİR ŞEY 7 EKİM'DE BAŞLAMADI

İSRAİL 3 yıldır Gazze Şeridi'nde soykırım yapıyor ve "Her şeyi 7 Ekim'de Hamas başlattı" yaklaşımını dünyaya yaymaya çalışıyor. Ancak artık milyonlarca kişi 7 Ekim'de olanların da öncesinin de sonrasının da tek sorumlusunun İsrail olduğunu biliyor. Sosyal ağlarda 7 Ekim'den önce de İsrail'in Filistin'in her bir karış toprağında büyük zulümler yaptığı hatırlatıldı.

6 Ekim'de de işgal vardı.

6 Ekim'de de apartheid vardı.

6 Ekim'de de etnik temizlik vardı.

6 Ekim'de de işkenceler vardı.

6 Ekim'de de sivillerin esir alınması vardı.

6 Ekim'de de Yahudi yerleşimci teröristler vardı.

6 Ekim'de de Gazze, havadan-karadandenizden abluka altındaydı.

6 Ekim'de de İsrail terörü vardı.

Hiçbir şey 7 Ekim'de başlamadı.

İsrail işlediği tüm savaş suçlarına rağmen hiçbir uluslararası yaptırım ile karşılaşmıyor bu da siyonistleri daha da azdırıyor.



DOĞMAMIŞ BEBEKLERİ KATLETTİLER

Ekim 2023'ten 18 Temmuz 2026'ya kadar Gazze Şeridi'nde 12 bin 400 kadın, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. 11 bin kadın ve kız çocuğu "ömür boyu sürecek" yaralanmalara maruz kaldı. Saldırıların ilk 9 ayında Gazze'deki düşük vakalarının yüzde 300 arttığı bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör