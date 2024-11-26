Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki: Netanyahu savaş suçlusu olarak damgalandı

"Uluslararası Ceza Mahkemesi, bu konu ile ilgili 64 ülke ve kuruluşu dinliyor. Liderlerin Gazze ile ilgili yaptıkları eylemlere ilişkin tüm belgeleri okuyor. Bildiğiniz gibi Netanyahu ve Gallant savaş suçlusu olarak damgalandılar. Bunun İsrail siyaseti üzerinde muazzam bir etkisi var."



Maliki, Netanyahu'nun İsrail siyaseti için de bir yük haline geldiğini ifade etti: "Şimdi İsrail'e destek veren ülkeler ve İsrail'in kendisi için Netanyahu'nun yük haline geldiğine dikkat çekmek istiyoruz. Karar Netanyahu beraberindekilerin siyasi yaşamının sona erdirilmesini hızlandırabilir. Ancak yasal süreçlere müdahale etmediğimizi biliyorsunuz. Açıkçası biz Filistinli liderler olarak kararın adalete kısmen cevap verdiğine inanıyoruz."