Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail çağrısı “Acil ve somut adımlar atılmalı”

Ben-Gvir'in açıklamalarını "açık bir suikast ve saldırı çağrısı" olarak nitelendiren Filistin Dışişleri Bakanlığı açıklamayı en sert şekilde kınadı. Bakanlık, bu tür söylemlerin İsrail'de soykırım, zorla yerinden etme ve hukuksuzluğu yasallaştırma eğiliminin parçası olduğunu vurguladı.

"ULUSLARARASI MEKANİZMALAR HAREKETE GEÇMELİ"

Açıklamada, uluslararası topluma İsrail hükümetinin sorumluluğunu ortaya koyacak mekanizmaları işletme ve 'devlet düzeyinde giderek artan başıboşluğun durdurulması' çağrısı yapıldı.