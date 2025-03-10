Filistin Dışişleri’nden İsrail’in Gazze Şeridi’nin elektriğini kesme kararına tepki: Soykırım, tehcir ve ilhak

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail Enerji Bakanlığının Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesme kararını en sert ifadelerle kınıyoruz. Bu adım, Gazze'deki soykırım, tehcir ve insani felaketi derinleştirmektedir." denildi.

İsrail'in insani yardımların 2 milyondan fazla Filistinliye ulaşmasını engellediği hatırlatılan açıklamada, Gazze'de "etnik temizliğin en vahşi şekillerinin" uygulandığı vurgulandı.

Bakanlık, Cenin ve Tulkerim kentleri ile mülteci kampları başta olmak üzere, Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail güçleri tarafından uygulanan "sistematik yıkım, tehcir ve ilhak" suçlarını da kınadı.

Açıklamada, uluslararası çifte standartların ve Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmamasının, İsrail'i yasa dışı eylemlerini artırmaya teşvik ettiğine işaret edildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu Filistin halkına acil koruma sağlanması, insani yardım ulaştırılması ve İsrail hükümetinin işgalci güç olarak yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlanması için harekete geçmeye çağırdı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de dün Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.