Filistin diyene siyonist karalama

İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı sistematik zulümlere tepkiler her geçen gün artıyor. ABD toplumunda örneğin Filistin'e sempati ilk kez İsrail'e olumlu bakışın önüne geçti. Avrupa'da da başta vicdan sahibi milyonlar olmak üzere siyaset dünyasından da İsrail'in soykırımlarına tepkiler artıyor. Son olarak Fransız cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon, soykırımcı İsrail'in "bölgedeki en tehlikeli ülke" olduğunu söyledi. Radikal solda duran Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon Faure, "Tüm komşularına saldıran İsrail'dir. Savaşı başlatan, soykırım yapan İsrail'dir" dedi.

YAHUDİLERİN HEDEFİNDE

Gazze'ye yönelik artan bu desteğe karşılık Yahudi lobileri de boş durmuyor. İsrail karşıtı açıklama yapan siyasiler bir şekilde Yahudi lobilerinin hedefi haline geliyor. Bu isimler hakkında bir anda ya yolsuzluk iddiaları ortaya atılıyor ya da cinsel saldırı gibi ithamlarla karalama kampanyaları başlatılıyor.

Daha önce de "Netanyahu'nun rejimi bir suç örgütü ve yalnızca bundan ibaret" diyen Faure ülkesinde sık sık "Yahudi karşıtı" olarak ilan edilerek hedef alınıyor.

Avrupa'nın vicdanının simgesi haline gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi hakkında bir anda yolsuzluk iddiaları ortaya atıldı.

Netanyahu hakkında savaş suçlarından yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Meclisi Başkanlığı, Başsavcı Kerim Han'a cinsel taciz suçlaması yöneltildi, ancak aylar süren soruşturmadan hiçbir sonuç çıkmadı.

Birleşmiş Milletler'in Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye dair "Gazze'de soykırım var" demesinin ardından birçok karşıt haber yayıldı ve ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı.

AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını talep eden Avrupa Parlamentosu'nun (AP) en büyük ikinci siyasi grubu Sosyalist ve Demokratlar (S&D) mensubu milletvekilleri hakkında da sık sık yalan haberler ortaya atılıyor.

İDAMI OYLAYACAKLAR

İsrail Meclisi, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'na karıştığı öne sürülen Filistinlilere idam cezası verilmesi ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını oylayacak. The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail'de 7 Ekim'e karıştığı iddia edilen Filistinlilerin yargılanması için özel bir yasal çerçeve oluşturulacak.

GAZZE KASABI NETANYAHU SOSYAL MEDYAYI SUÇLADI

Sosyal medyanın yeni savaş alanı olduğunu ve hepsini ele geçirmeleri gerektiğini belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin azalmasından sosyal medyayı sorumlu tuttu. Netanyahu, "Amerikalılar arasında İsrail'e desteğin azalmasının sorumlusu sosyal medya. Yabancı devletler, bot çiftliklerini kullanarak Amerikalıların İsrail'e olan sempatisini baltalıyor" dedi.