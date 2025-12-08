Filistin: Gazze Şeridi'nde 60 milyon tondan fazla moloz var
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik iki yıldır süren saldırıları sonucu, bölgede 4 milyon tonu tehlikeli atık olmak üzere toplam 60 milyon tonun üzerinde moloz ve yıkım atığı oluştuğu bildirildi.
Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki kentlerde acil müdahalelere ilişkin gerçekleştirilen operasyon odası toplantısında, Çevre Kalitesi Kurumu bölgedeki duruma dair bir sunum yaptı. Gazze'de 60 milyon tondan fazla moloz bulunduğunu belirten Çevre Kalitesi Kurumu, bunun 4 milyon tonunun tehlikeli atık olduğu uyarısında bulundu.
100 BİN TON PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT
Çevre Kalitesi Kurumu sunumunda şunları kaydetti:
"Tehlikeli atıklar arasında 50 bin ton asbest ve yaklaşık 100 bin ton patlayıcı madde içerikli henüz patlamamış mühimmat bulunuyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki su ve kanalizasyon şebekesinin yüzde 80'ini yok etti. Saldırılar ayrıca binden fazla sanayi yapısını yıktı ve sahildeki yeraltı su havuzlarında büyük çaplı kirliliğe sebep oldu."
'700 BİN TONDAN FAZLA KATI ATIK BİRİKTİ'
Kurum, kuzeyden güneye yaşanan zorunlu göçler nedeniyle çok sayıda gelişigüzel çöplük oluştuğunu, 700 bin tondan fazla katı atığın biriktiğini, atık depoları ve tıbbi atık arıtma tesislerinin yıkıldığını ve yeni alanların kirletildiğini belirtti.
Ayrıca açıklamada, saldırıların toprağa ve yüzey sularına önemli miktarda kimyasal, yağ, güneş pili, pil ve asbest sızmasına yol açtığı; kentte yoğun kirlilik yaşandığı vurgulandı.