Filistin: Gazze Şeridi’nde 60 milyon tondan fazla moloz var

DENİZ KIYISININ YÜZDE 50'Sİ TAHRİP EDİLDİ

Deniz kıyısından yaklaşık 700-1000 metre açıklıkta gri ve siyah lekeler oluştuğunu ve bunun balıkçılık alanını daralttığını belirten Çevre Kalitesi Kurumu, kıyı ve plaj çevresindeki 3 bin 700 dönümlük alanın ve Gazze Şeridi'ndeki tek doğa koruma alanı olan Gazze Vadisi Doğa Koruma Alanı'nın yüzde 50'sinin tahrip edildiğine dikkati çekti.

Filistin Çevre Kurumu, İsrail saldırılarının "Gazze'deki tarım ürünlerinin yüzde 95'ini, ağaçlardan elde edilen ürünlerin yüzde 98'ini ve yıllık ürünlerin de yüzde 89'unu yok ettiğini" vurguladı.