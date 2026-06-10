Filistin halkı hâlâ acı çekiyor
ABD'li Senatör Bernie Sanders, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda, ABD ve İsrail savunma sanayileri arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesini öngören maddeye karşı çıkacağını söyledi. Sanders katıldığı etkinlikte ayrıca "Bunu içim acıyarak söylüyorum ama gerçekler ortada. Oraya gazeteciler gidemese de gerçekler belli. Gazze'de yaşananlar düpedüz bir soykırım. Filistin halkının çektiği acı bugün hâlâ tüm dehşetiyle sürüyor" dedi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Gazze'deki savaş suçlarından dolayı yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcı Kerim Han'a yönelik siyonist oyun devrede. Han, hakkında ortaya atılan cinsel saldırı iddiaları gerekçesiyle görevinden alınmasına yönelik Taraf Devletler Meclisine sevk edildi. Han ilk soruşturmasında aslında aklanmıştı.