Filistin halkına insanlık dışı sözler sarfetmişti: İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın iğrenç sözlerine tepki!

"İNSANSI HAYVANLAR"LA SAVAŞIYORUZ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattıkları saldırıya ilişkin, "Bu istikbalimiz için bir savaş. Düşmana ağır bir bedel ödetmek, bu coğrafyadaki sürekliliğimiz için hassas bir gereklilik." demişti. Gallant, "Gazze Şeridi'nin tamamen kuşatılması emrini verdim. Elektrik olmayacak, yiyecek olmayacak, yakıt olmayacak, her şey kapalı. İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre davranıyoruz." şeklinde açıklamada bulunmuştu.