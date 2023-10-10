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Haberler Dünya Haberleri Filistin halkına insanlık dışı sözler sarfetmişti: İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın iğrenç sözlerine tepki!
Giriş Tarihi: 10.10.2023 11:16

Filistin halkına insanlık dışı sözler sarfetmişti: İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın iğrenç sözlerine tepki!

Son dakika haberleri: İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Filistin halkına yönelik kullandığı ifadelere insan hakları örgütünden tepki geldi.

AA
Filistin halkına insanlık dışı sözler sarfetmişti: İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın iğrenç sözlerine tepki!

New York merkezli insan hakları izleme örgütü, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Filistinlilere yönelik kullandığı sözleri, "savaş suçuna çağrı" olarak değerlendirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gallant'ın Filistinliler için kullandığı "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre davranıyoruz." şeklindeki açıklamalarının "iğrenç" bulunduğu belirtildi.

Gallant'ın sözleri için "Bu savaş suçu işlemeye çağrıdır." ifadesine yer verilen paylaşımda, Uluslararası Ceza Mahkemesi etiketlenerek, İsrailli Bakan'ın bu sözlerinin "not edilmesi" gerektiği yazıldı.

Paylaşımda ayrıca, HRW İsrail ve Filistin Direktörü Omar Shakir'in "İşgal altındaki bir bölgedeki nüfusu yiyecek ve elektrikten mahrum bırakmak, açlığın bir savaş silahı olarak kullanılması gibi, bir savaş suçu olan toplu cezalandırmadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçu işlemeye yönelik bu çağrıyı dikkate almalıdır." değerlendirmesi yer aldı.

"İNSANSI HAYVANLAR"LA SAVAŞIYORUZ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattıkları saldırıya ilişkin, "Bu istikbalimiz için bir savaş. Düşmana ağır bir bedel ödetmek, bu coğrafyadaki sürekliliğimiz için hassas bir gereklilik." demişti. Gallant, "Gazze Şeridi'nin tamamen kuşatılması emrini verdim. Elektrik olmayacak, yiyecek olmayacak, yakıt olmayacak, her şey kapalı. İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre davranıyoruz." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

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Filistin halkına insanlık dışı sözler sarfetmişti: İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın iğrenç sözlerine tepki!
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