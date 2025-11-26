Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile Gazze'deki son durumu ele almak için bir araya geldi. Arabulucu ve garantör taraflar olarak gerçekleştirilen görüşmede, Gazze'de İsrail'in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçiş istişare edildi. Kalın, temaslarında, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkânlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi