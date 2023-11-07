Filistin Kızılayı: 48 saat sonra tüm üniteler çalışmaz hale gelecek

Filistin Kızılayı'ndan yapılan çağrıda, "İsrail işgal güçlerinin, ambulansların, acil servislerin, Al Quds hastanesinin işletilmesi ve yerinden edilmiş kişilere yardım edilmesi için gerekli olan temel kaynakların girişini engellemeye devam etmesi büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Hastanenin yakıt rezervleri 48 saat içinde tükenecek ve hayat kurtaran ekipmanlar, yenidoğan kuvözleri ve yoğun bakım üniteleri çalışamaz hale gelecektir. Ayrıca, tıbbi malzeme, ilaç ve sağlık personeli, hastalar ve yaralılar için ciddi bir gıda ve içme suyu sıkıntısı yaşanmaktadır" denildi.

Çağrıda, hastanede sağlık görevlileri, hastalar ve yerinden edilmiş siviller dahil 14 bin kişinin bulunduğu bilgisi yinelendi.