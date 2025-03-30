Filistin Kızılayı: İsrail’in 8 çalışanımızı öldürmesi insani yardım çalışmaları açısından bir facia

Filistin Kızılayı, Refah kentinde 8 gün sonra Filistin Kızılayı ve sivil savunma ekiplerinden 14'ünün cesedine ulaşıldığını duyurmasının ardından yazılı bir açıklama daha yaptı.

Kızılay ekiplerinin, İsrail'in bombardımanı sonucunda yaralananlara ilk yardım hizmeti vermek için bölgeye intikal ettikten sonra hedef alındığı, ekipten 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise halen akıbetinin bilinmediği kaydedilen açıklamada, "Bu katliam, sadece Filistin Kızılayı değil insanlık ve insani yardım çalışmaları açısından bir faciadır. İsrail'in, Kızılay çalışanlarını ve onların uluslararası koruma altındaki amblemini hedef alması, ancak bir savaş suçu olarak değerlendirilebilir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in uluslararası insancıl hukuku dünyanın gözü önünde ihlal ettiği, sağlık alanında çalışanlara yönelik bu ihlallerin önüne geçilmesi için şu ana kadar ciddi adımlar atılmadığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıda hayatını kaybedenler için adaletin sağlanması ve 9'uncu sağlık görevlisinin akıbetinin ortaya çıkarılması için acil soruşturma açılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, 8 ilkyardım görevlisinin ölümüyle birlikte Gazze'de görev başındayken İsrail tarafından hedef alınan Filistin Kızılayı çalışanı sayısının 27'ye yükseldiği aktarıldı.

CENAZELERİN BAZISININ ELLERİ BAĞLIYDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Refah'ta hedef alınan ve bugün cansız bedenlerine ulaşılan 14 kişiden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile uluslararası taraflara bu suçlarla ilgili acil soruşturma açma çağrısı yapıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, cenazesi bulunanlardan 8'inin ilkyardım, 5'inin sivil savunma çalışanı, olduğunu belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Filistin Kızılayından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için göreve çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 25 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ilkyardım ve sivil savunma ekiplerinden 15 kişiyi kaçırdığı ifade edilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü 28 Mart'ta, sivil savunma ekibinden Enver Abdülhamid el-Attar'ın parçalanmış cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.