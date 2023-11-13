Filistin Kızılayı: Kudüs Hastanesi içerisinden ateş açıldığı iddiaları asılsız

Açıklamada, Kudüs Hastanesi içerisinden silahlı kişilerin İsrail güçlerine ateş açtığı yönündeki asılsız iddiaların reddedildiği ve kınandığı belirtildi.

İsrail ordusunun yayınladığı görüntülerde, İsrail'in tanklarını hastane çevresine konuşlandırarak içerideki hasta ve sağlık çalışanlarını riske attığı sırada silahlı kişilerin bölgedeki bir sokaktan geldiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu iddiaları hastanenin daha fazla hedef alınmasını ve kuşatılmasını teşvik etmeye yönelik bariz bir girişim olarak görüyoruz ve bu uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali anlamına geliyor."

Açıklamada, Kudüs Hastanesi içerisinde silahlı kişilerin bulunmadığına ve buradan ateş açılmadığına vurgu yapıldı.

Hastane içerisinde sadece hastalar, onların aileleri ve sağlık çalışanlarının bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Filistin Kızılayı, her geçen an yakın bir tehlikeyle karşı karşıya kalan hastane içinde kuşatma altındaki ekiplerinin koruması için uluslararası topluma derhal müdahale çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verildi.