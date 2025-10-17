Filistin Kızılayı: Siyonist İsrail ordusu Kudüs’te 2 Filistinliyi yaraladı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisi ve orduya bağlı birlikler beldeye girerek bazı gençleri kovuşturdu, ateş açtı ve ses bombaları kullandı. Baskın sırasında yollar kapatılarak Filistinlilerin ve araçların hareketi engellendi.