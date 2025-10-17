Filistin Kızılayı: Siyonist İsrail ordusu Kudüs’te 2 Filistinliyi yaraladı
Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs’ün kuzeyinde yer alan Kefr Akab beldesine baskın düzenledi. Filistin Kızılayı, baskın sırasında açılan ateş sonucu biri 17 yaşındaki bir çocuk olmak üzere iki Filistinlinin yaralandığını açıkladı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisi ve orduya bağlı birlikler beldeye girerek bazı gençleri kovuşturdu, ateş açtı ve ses bombaları kullandı. Baskın sırasında yollar kapatılarak Filistinlilerin ve araçların hareketi engellendi.