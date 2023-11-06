Filistin Kızılayı’ndan İsrail’e tepki: Kasıtlı olarak internet ve mobil ağları kesiyor

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce Gazze Şeridi'ndeki telekomünikasyon ve internet hizmetleri, İsrail makamları tarafından kasıtlı olarak ve zorla kesildikten sonra yeniden sağlandı. Tekrarlanan bu kesinti, başta sağlık ekipleri olmak üzere afet müdahale ekiplerinin sıkıntılarını daha da arttırmaktadır" denildi.

GAZZE'DE 10 GÜNDÜR KESİNTİLER OLUYOR

Gazze'de internet ve mobil ağlara erişimde ilk kesinti 27 Ekim'de gerçekleşmişti. Filistin Telekomünikasyon Şirketi (PALTEL), bağlantının 29 Ekim'de tekrar sağlanabildiğini duyurmuştu. Söz konusu kesintilerin, insani yardımların ulaştırılması ve sağlık ekiplerinin koordinasyonunda ciddi aksaklıklara sebep olduğu ifade edilmişti.

Kesintinin yaşandığı 27 Ekim'de, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Francesco Rocca Filistin Kızılayı'na ulaşamadıklarını duyurmuştu. Rocca, "Dünden bu yana Gazze Şeridi'ndeki Filistin Kızılayı ile irtibatımız kesildi. İki hastaneyi ve ambulans hizmetlerini yönetiyorlar. Onların güvenliği konusunda endişeliyim. İnsanların yardım alıp almadığını ya da nasıl aldığını bilmiyoruz" demişti.