Filistin Sağlık Bakanlığı duyurdu! Gazze'de can kaybı 71 bin 386'ya yükseldi

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ihlallerini sürdürürken, bölgede yoğun arama çalışmaları da devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 3 kişinin cansız bedeninin ve 13 yaralının getirildiği bildirildi.

10 EKİM'DEN BU YANA 420 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 420'ye, enkaz altından çıkarılanların sayısının 684'e, yaralı sayısının da bin 184'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını