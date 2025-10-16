Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, 30 Filistinlinin cenazesini daha teslim etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teslim alınan cenazelerin kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü ve ailelerine teslim edilmek üzere hazırlık yapıldığı belirtildi. İsrail'den bugüne kadar toplam 120 Filistinlinin cenazesinin alındığı açıklandı.

"CESETLERDE İŞKENCE İZLERİ VAR"

Filistin Sağlık Bakanlığı, teslim alınan bazı cenazelerde işkence, darp, kelepçe ve göz bağlama izlerine rastlandığını bildirdi.

İsrail, ateşkes anlaşması uyarınca ölen her İsrailli rehine karşılığında 15 Filistinlinin cenazesini teslim etmeyi kabul etmişti.