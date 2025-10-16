Filistin temsilcisi Iştiyye Başkan Erdoğan’ın rolüne dikkat çekti: Gerçek bir katma değer sağladı

Filistin Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi ve eski Başbakanı Muhammed Iştiyye, çeşitli temaslar için bulunduğu İsviçre'de Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkes ve Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın doğru yönde atılmış çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan dahil uluslararası liderlerin bir araya geldiğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Iştiyye, şöyle konuştu:

"Orada bulunan uluslararası liderler bu anlaşmaya garantör oldu çünkü gerçekten kimse İsraillilere güvenmiyor. Bu yüzden uluslararası garantörlere ihtiyacımız vardı ve garantiler sağlandı. Umarım İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi de dahil anlaşma tam olarak uygulanır."

Toplantının önemine işaret eden Iştiyye, Şarm el-Şeyh'te bulunan aynı aktörlerin, Filistin topraklarındaki işgali sona erdirmenin yanı sıra Kudüs ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele almak için bir araya gelmesini umut ettiklerini belirtti.

Iştiyye, "Türkiye, Filistin, ABD ve bölgedeki ülkelerle benzersiz ilişkileri nedeniyle çok eşsiz bir aktör oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya ve (Gazze'de ateşkes) anlaşmaya gerçek bir katma değer sağladığını düşünüyorum." dedi.