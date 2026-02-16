  • Haberler
Filistin topraklarına sistematik çökme operasyonu: İsrail Batı Şeria’yı parça parça yutacak! Dünya ayağa kalktı

1967’den bu yana ilk kez Batı Şeria’da kapsamlı arazi kayıt sürecini başlatan İsrail, C Bölgesi’ndeki Filistin topraklarını “devlet mülkü” adı altında resmileştirerek gasp etmeye hazırlanıyor. 2030’a kadar adım adım ilerletilmesi planlanan bu hamle, Batı Şeria’nın parça parça ilhak edilmesinin altyapısı olarak görülüyor ve uluslararası hukukun açık bir ihlali anlamına geliyor.

AA

İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunulan teklif hükümet tarafından onaylandı.

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve tam İsrail kontrolü altında bulunan C bölgesinde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.

İsrail basınına göre hedef, 2030 yılına kadar C bölgesi'nin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi".

İsrailli yetkililer kararı, "yerleşim faaliyetlerini güçlendirme" adımı olarak savunurken Filistin tarafı ve bölge ülkeleri bunu Batı Şeria'nın fiilen ilhakına zemin hazırlayan bir girişim olarak değerlendiriyor.

SİYONİSTLER BATI ŞERİA'DAKİ ARKEOLOJİK ALANA İSRAİL BAYRAKLARI ASTI

Tel Aviv yönetimi skandal kararı onaylarken, işgal altındaki Batı Şeria'da siyonist gaspçılar da hukuk dışı ihlallerini yeni bir boyuta taşıdı.

Burka Köy Meclisi Başkan Yardımcısı İmad Desuki, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus'a bağlı Burka köyünde bulunan El-Mesudiye Tren İstasyonu'nu da kapsayan arkeolojik alana İsrail bayrakları astığını ve bölgenin girişine demir kapılar yerleştirdiğini belirtti.

Amacın, bir oldubittiye getirilerek işgalin sürdürülmesi olduğunu vurgulayan Desuki, söz konusu adımın bölgeye yönelik saldırıların sürdüğünün ispatı olduğunu ifade etti.

GASPÇI İSRAİLLİLER 5 BİN DÖNÜM ARAZİYE EL KOYDU

Desuki, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgedeki diğer ihlalleri hakkında da bilgi verdi.

Söz konusu İsraillilerin, bölgede bir "kaçak yerleşim birimi" kurduğunu, ekili alanlara zarar verdiğini ve Filistinli çiftçilerin arazilerine erişimini defalarca engellediğini aktaran Desuki, İsrail yönetiminin de bölgede çeşitli bahanelerle yaklaşık 5 bin dönüm araziye el koyduğunu kaydetti.

Desuki, İsrail bayraklarının asıldığı El-Mesudiye arkeolojik alanının da el konulan araziler arasında olduğunu belirtti.

Filistinlilerin arazilerine ulaşma konusunda ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Desuki, bunun hem geçim kaynaklarını hem de hayvanlarını otlatmalarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

El-Mesudiye, Hicaz Demiryolu'nun ana istasyonlarından biri olarak biliniyor. Söz konusu hat, Filistin kentlerini Hicaz bölgesine bağlıyordu.

Sultan 2. Abdülhamit tarafından inşa ettirilen Hicaz Demiryolu'nun, Filistin sınırlarında yer alan Nablus'taki kolu olan El-Mesudiye Tren İstasyonu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sık sık saldırılarına maruz kalıyordu.

BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİLERE VE MÜLKLERİNE SALDIRI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre ise, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde bir eve saldırdı.

Ev sakinlerinden biri kesici aletle darbedilerek yaralandı ve tedavi için yerel bir sağlık merkezine kaldırıldı. Saldırıda bir başka evin camlarının da kırıldığı aktarıldı.

Filistin Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) ise yerleşimcilerin Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Hirbet Samra bölgesinde tapulu özel mülkiyete ait arazileri çitlerle çevirdiğini duyurdu.

Açıklamada, bu adımın Ürdün Vadisi'ndeki Filistin topraklarını hedef alan saldırıların parçası olduğu belirtildi.

Çitlerle çevrilen yaklaşık 1500 dönümlük arazinin, yerleşimci saldırıları nedeniyle bir yıl önce zorla tahliye edilen altı Filistinli aileye ait olduğu kaydedildi.

Tubas kentine bağlı El-Malih Beldesi Belediye Başkanı Mehdi Darağme ise hedef alınan toprakların tapu kayıtlarına göre Filistinlilere ait olduğunu ve daha önce El-Mesaid aşiretinden altı ailenin bölgede yaşadığını belirterek, ailelerin artan yerleşimci saldırıları nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Filistin'in Sesi Radyosu da Selfit ile Kalkilya kentleri arasındaki Vadi Kana'da Filistinlilere ait araçlara yönelik saldırılar düzenlendiğini, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde ise bir ambulans ile bazı evlerin hedef alındığını bildirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ocak ayında, Batı Şeria'da 468 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırıların fiziksel şiddet, ağaç sökme, tarım arazilerini ateşe verme, çiftçilerin topraklarına erişimini engelleme ve mülk gasbı gibi eylemleri kapsadığı belirtildi.

İsrail, 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından, Kudüs dahil Batı Şeria'da da askeri operasyonlarını ve Yahudi yerleşim faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Resmi verilere göre bu süreçte en az 1112 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 500 kişi yaralandı ve 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

İSRAİL'DEN BATI ŞERİA'DA BİR SKANDAL KARAR DAHA

İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamasının ardından bölgede bir skandal karara daha imza atıldı.

İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal ettiği 1967'den bu yana ilk kez, Filistin topraklarını gasbederek Kudüs'ün sınırlarını Batı Şeria'ya doğru genişletecek bir yasa dışı yerleşim kurmaya hazırlanıyor.

İsrail basınına göre, Maliye Bakanlığı ve İskan Bakanlığı ile işgal altındaki Batı Şeria Binyamin Bölge Konseyi arasında Kudüs'ün genişlemesi için bir yerleşim yeri kurulmasını öngören anlaşma imzalandı.

Anlaşma, Filistin topraklarını gasbederek kurulacak yeni yasa dışı yerleşim yerinin, Ramallah'ın güneydoğusunda yer alan Geva Binyamin (Adem) Yahudi yerleşiminin Kudüs'e doğru genişletilmesini içeriyor.

Filistin toprakları gasbedilerek kurulan Yahudi yerleşiminin batıya doğru genişletilmesi için yeni bir mahalle kurulması ve 2 bin 780 yasa dışı yerleşim biriminin inşası öngörülüyor.

Mahallenin kurulacağı alan Geva Binyamin'den Ayrım (Utanç) Duvarı ve 437 numaralı otoyol ile ayrılması, buradan ziyade Ayrım Duvarı'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te kalan Neve Yaakov yasa dışı Yahudi yerleşimine yakın olması dikkati çekiyor.

Anlaşma kapsamında Filistin kasabaları Hizma ve Er-Ram arasında bulunan 500 dönümlük arazinin gasbedilerek buraya yerleşimin kurulması bekleniyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now (Barış Şimdi)" hareketinin, 1967'den bu yana Kudüs'ün ilk kez Batı Şeria'ya doğru genişletildiği belirtilen açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"İsrail hükümeti, yeni bir yerleşim yeri bahanesiyle gizli bir ilhak gerçekleştiriyor. Yeni yerleşim yeri, her bakımdan Kudüs şehrinin bir mahallesi olarak işlev görecek ve Adem yerleşim yerinin bir 'mahallesi' olarak planlanması, bu hamleyi gizlemek için bir bahane ve girişimden ibarettir."

Açıklamada, bu adımın anlamının, "Batı Şeria'da İsrail egemenliğinin uygulanması" olduğu vurgulandı.

Yeni yerleşim bahanesiyle Kudüs'ün işgal altındaki Batı Şeria'ya doğru genişletilmesi, İsrail hükümetinin son 2 haftada Batı Şeria'ya ilişkin aldığı, Filistin Devleti'nin kurulmasının önüne geçme maksatlı kararlarının bir parçası olarak değerlendirildi.

İsrail İskan Bakanlığı, 2025 yılında da işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarında kurulan Geva Binyamin Yahudi yerleşimini genişletmek amacıyla 356 konutluk yeni konutun inşası amacıyla 2 ayrı ihale açmıştı.

İSRAİL'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

İsrail'in skandal kararının ardından Türkiye dahil birçok ülke İsrail'e sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da arazi tesciline ilişkin aldığı karar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen son kararını en güçlü biçimde kınıyoruz. Filistin halkını yurdundan zorla yerinden etmeyi ve İsrail'in yasa dışı ilhak adımlarını hızlandırmayı amaçlayan bu adım, uluslararası hukukun açık ihlalidir ve hükümsüzdür." ifadesine yer verildi.

İsrail'in, işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliği bulunmadığının altı çizilen açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yoğunlaştırdığı yayılmacı politikaların, bölgede devam eden barış çabalarını baltaladığına ve iki devletli çözüm perspektifine zarar verdiğine dikkat çekildi.

Uluslararası toplumun, İsrail'in fiili durum yaratma girişimlerine karşı kararlı bir duruş sergilemeye çağrıldığı açıklamada, Türkiye'nin, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceği kaydedildi.

"İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR"

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, İsrail'in skandal kararıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kararın, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşime zemin hazırladığını dile getirdi.

İsrail'in Filistin topraklarında yeni "oldubittiler" dayatmak için hızlı adımlar attığını kaydeden Şaban, alınan bu kararın, uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Şaban, bu kararın amacının, Filistinlilerin, arazilerini kaydetmelerine engel olma ve Filistin yönetiminin geçen yıllarda yaptığı arazi kayıtlarını geçersiz kılma olduğunu aktardı.

Şaban, İsrail'in bu kararının ciddiye alınması ve bu karara karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurulması gerektiğini kaydetti.

KATAR İSRAİL'İ KINADI

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in söz konusu kararının, "işgal (İsrail) makamlarına ait olduğu iddia edilen devlet arazisi" statüsüne dönüştürülmesinin, Filistin halkını haklarından mahrum bırakmaya yönelik yasa dışı planların bir uzantısı olduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma İsrail'e baskı yaparak kararın uygulanmasının durdurulması çağrısında bulunularak, kararın ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

Katar'ın Filistin davasına ve kardeş Filistin halkının direncine yönelik kararlı ve sarsılmaz tutumunun yinelendiği açıklamada, uluslararası meşruiyet kararları temelinde iki devletli çözüme bağlılık vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının çözüm ve barış için temel olduğu ifade edildi.

"İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DA HİÇBİR EGEMENLİK HAKKI YOK"

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu kararın yasa dışı olduğu, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiği ve Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkını baltaladığı ifade edildi.

"İsrail'in Batı Şeria'da hiçbir egemenlik hakkı olmadığı" vurgulanan açıklamada, Ürdün yönetiminin, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail egemenliğini ve yasalarını dayatma yönündeki her türlü girişimin kınandığı ve bunun kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Kudüs'te Müslümanlar ve Hıristiyanların kutsal mekanlarına dönük ihlaller de dahil olmak üzere İsrail'in Batı Şeria'daki tüm fiillerinin yasa dışı olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme ve İsrail'i Batı Şeria'da gerilimi tırmandıran eylemlerden vazgeçmeye zorlama çağrısı yapıldı.

MISIR'DAN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu adımın "tehlikeli ve yasa dışı bir tırmanış" olduğu belirtilerek, bunun Filistin toprakları üzerindeki İsrail kontrolünü pekiştirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Açıklamada, kararın uluslararası hukukun ve uluslararası insani hukukun özellikle Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve 2334 sayılı karar başta olmak üzere ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali olduğu kaydedildi.

Mısır, işgal altındaki Filistin topraklarının hukuki ve demografik yapısını değiştirmeyi hedefleyen tüm tek taraflı adımları kesin bir dille reddettiğini açıkladı. Kahire, bu politikaların gerilimi artırarak bölgede istikrarsızlığa yol açacağını vurguladı.

Mısır ayrıca uluslararası topluma, ihlallerin durdurulması ve Filistin halkının başta 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma ve kendi kaderini tayin hakkı olmak üzere devredilemez haklarının korunması için sorumluluk alma çağrısında bulundu.

"BMGK KARARLARININ AÇIK BİR İHLALİ"

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini sözde "kamu arazisi" statüsüne geçirme ve 1967'den bu yana ilk kez geniş kapsamlı arazi kayıt sürecini yeniden başlatma yönündeki son girişimi şiddetle kınandı.

Bu tür adımların, uluslararası hukukun yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Genel Kurulu'nun ilgili kararlarının açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun uluslararası toplum tarafından reddedildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuka yönelik "sürekli saygısızlığının ve kışkırtıcı eylemlerinin" bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışın sağlanması olasılığını "baltaladığı" belirtilerek, "Pakistan, uluslararası toplumu İsrail'in cezasızlığına son vermek ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesini sağlamak için somut önlemler almaya çağırmaktadır." ifadesi kullanıldı.

"İSRAİL'E KARARINDAN GERİ DÖNMESİ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararına ilişkin konuşan El Anouni, "İsrail'in C bölgesinde yeni adımlar atma kararı Birleşmiş Milletler'in kararları ve iki devletli çözüme aykırı." ifadesini kullandı.

El Anouni, AB'nin, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki egemenliğini tanımadığını anımsatarak, "İlhak uluslararası hukuka aykırıdır ve İsrail'e, kararından geri dönmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

