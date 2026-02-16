Filistin topraklarına sistematik çökme operasyonu: İsrail Batı Şeria’yı parça parça yutacak! Dünya ayağa kalktı
1967’den bu yana ilk kez Batı Şeria’da kapsamlı arazi kayıt sürecini başlatan İsrail, C Bölgesi’ndeki Filistin topraklarını “devlet mülkü” adı altında resmileştirerek gasp etmeye hazırlanıyor. 2030’a kadar adım adım ilerletilmesi planlanan bu hamle, Batı Şeria’nın parça parça ilhak edilmesinin altyapısı olarak görülüyor ve uluslararası hukukun açık bir ihlali anlamına geliyor.
İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.
Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunulan teklif hükümet tarafından onaylandı.
Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve tam İsrail kontrolü altında bulunan C bölgesinde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.
Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.
İsrail basınına göre hedef, 2030 yılına kadar C bölgesi'nin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi".
İsrailli yetkililer kararı, "yerleşim faaliyetlerini güçlendirme" adımı olarak savunurken Filistin tarafı ve bölge ülkeleri bunu Batı Şeria'nın fiilen ilhakına zemin hazırlayan bir girişim olarak değerlendiriyor.
SİYONİSTLER BATI ŞERİA'DAKİ ARKEOLOJİK ALANA İSRAİL BAYRAKLARI ASTI
Tel Aviv yönetimi skandal kararı onaylarken, işgal altındaki Batı Şeria'da siyonist gaspçılar da hukuk dışı ihlallerini yeni bir boyuta taşıdı.
Burka Köy Meclisi Başkan Yardımcısı İmad Desuki, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus'a bağlı Burka köyünde bulunan El-Mesudiye Tren İstasyonu'nu da kapsayan arkeolojik alana İsrail bayrakları astığını ve bölgenin girişine demir kapılar yerleştirdiğini belirtti.
Amacın, bir oldubittiye getirilerek işgalin sürdürülmesi olduğunu vurgulayan Desuki, söz konusu adımın bölgeye yönelik saldırıların sürdüğünün ispatı olduğunu ifade etti.
GASPÇI İSRAİLLİLER 5 BİN DÖNÜM ARAZİYE EL KOYDU
Desuki, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgedeki diğer ihlalleri hakkında da bilgi verdi.
Söz konusu İsraillilerin, bölgede bir "kaçak yerleşim birimi" kurduğunu, ekili alanlara zarar verdiğini ve Filistinli çiftçilerin arazilerine erişimini defalarca engellediğini aktaran Desuki, İsrail yönetiminin de bölgede çeşitli bahanelerle yaklaşık 5 bin dönüm araziye el koyduğunu kaydetti.
Desuki, İsrail bayraklarının asıldığı El-Mesudiye arkeolojik alanının da el konulan araziler arasında olduğunu belirtti.
Filistinlilerin arazilerine ulaşma konusunda ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Desuki, bunun hem geçim kaynaklarını hem de hayvanlarını otlatmalarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.
El-Mesudiye, Hicaz Demiryolu'nun ana istasyonlarından biri olarak biliniyor. Söz konusu hat, Filistin kentlerini Hicaz bölgesine bağlıyordu.
Sultan 2. Abdülhamit tarafından inşa ettirilen Hicaz Demiryolu'nun, Filistin sınırlarında yer alan Nablus'taki kolu olan El-Mesudiye Tren İstasyonu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sık sık saldırılarına maruz kalıyordu.