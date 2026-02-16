Filistin topraklarına sistematik çökme operasyonu: İsrail Batı Şeria’yı parça parça yutacak! Dünya ayağa kalktı

BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİLERE VE MÜLKLERİNE SALDIRI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre ise, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde bir eve saldırdı.

Ev sakinlerinden biri kesici aletle darbedilerek yaralandı ve tedavi için yerel bir sağlık merkezine kaldırıldı. Saldırıda bir başka evin camlarının da kırıldığı aktarıldı.

Filistin Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) ise yerleşimcilerin Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Hirbet Samra bölgesinde tapulu özel mülkiyete ait arazileri çitlerle çevirdiğini duyurdu.

Açıklamada, bu adımın Ürdün Vadisi'ndeki Filistin topraklarını hedef alan saldırıların parçası olduğu belirtildi.

Çitlerle çevrilen yaklaşık 1500 dönümlük arazinin, yerleşimci saldırıları nedeniyle bir yıl önce zorla tahliye edilen altı Filistinli aileye ait olduğu kaydedildi.

Tubas kentine bağlı El-Malih Beldesi Belediye Başkanı Mehdi Darağme ise hedef alınan toprakların tapu kayıtlarına göre Filistinlilere ait olduğunu ve daha önce El-Mesaid aşiretinden altı ailenin bölgede yaşadığını belirterek, ailelerin artan yerleşimci saldırıları nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Filistin'in Sesi Radyosu da Selfit ile Kalkilya kentleri arasındaki Vadi Kana'da Filistinlilere ait araçlara yönelik saldırılar düzenlendiğini, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde ise bir ambulans ile bazı evlerin hedef alındığını bildirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ocak ayında, Batı Şeria'da 468 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırıların fiziksel şiddet, ağaç sökme, tarım arazilerini ateşe verme, çiftçilerin topraklarına erişimini engelleme ve mülk gasbı gibi eylemleri kapsadığı belirtildi.

İsrail, 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından, Kudüs dahil Batı Şeria'da da askeri operasyonlarını ve Yahudi yerleşim faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Resmi verilere göre bu süreçte en az 1112 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 500 kişi yaralandı ve 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.