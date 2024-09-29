Filistin topraklarına ‘utanç duvarı’

Soykırımcı İsrail ordusu, Filistin topraklarında insan haklarına aykırı eylemlerine devam ediyor. İsrail güçleri dün de Gazze Şeridi'nde ev ve okulların bulunduğu çok sayıda noktaya saldırı düzenledi. Beyt Lahiya'da yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu vurdular. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 9 Filistinli daha katledilirken 41 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. Böylece, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 595'e, yaralı sayısı da 96 bin 251'e çıktı. İsrail'e ait iş makinaları, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde "ayrım duvarı" inşası için Filistinlilere ait topraklarda hafriyat çalışmalarına başladı. Görgü tanıklarına göre, Sincil kasabasına ait araziler, buldozerle tahrip edildi. İsrail'in, kasabanın etrafını çevreleyerek, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yerleştiği caddeden ayıran bir ayrım duvarı inşa etmeye hazırlandığını ifade eden tanıklar, Filistinlilere ait arazileri tahrip ettiğini aktardı. Duvar, vatandaşların hareketini kısıtlayacak ve onları, evlerine ulaşmaları için alternatif uzun yollar kullanmaya zorlayacak.Almanya'da, Filistin'e destek amacıyla kullanılan "Nehirden denize" sloganını sosyal medyada paylaşanların vatandaşlık alamayacağı bildirildi. Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu'nun haberinde, "Nehirden denize" sloganını sosyal medyada kullananların, beğenenlerin ve yorumlayanların Alman vatandaşı olamayacağı kaydedildi. Haberde, İçişleri Bakanlığı'nın Alman vatandaşlığına geçecekler için hazırladığı yönetmelikte bu slogan gerekçe gösterilerek vatandaşlık verilmeyeceği belirtildiği aktarıldı.