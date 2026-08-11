Filistin topraklarını gasbeden 3 İsrailli Suriye’ye sızdı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden 3 İsraillinin Şeyh (Hermon) Dağı bölgesinden Suriye topraklarına sızdığı bildirildi.

POLİSE TESLİM EDİLDİLER

Açıklamada, Suriye'nin güneyini işgal altında tutan İsrail ordusunun söz konusu şahısları bulduğu ve İsrail polisine teslim ettiği aktarıldı.

Kendilerine Golan Tepeleri ve Suriye'nin güneyinin Tevrat'taki adından esinlenerek "Bashan Öncüleri" adını veren grup, yasa dışı Yahudi yerleşimleri kurulması çağrısıyla sık sık Suriye topraklarına sızıyor.

İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin bazı mensuplarının açık desteğini alan Bashan Öncüleri hakkında bugüne kadar herhangi bir cezai yaptırımda bulunulmadı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör