Filistin topraklarını gasbeden "Bashan Öncüleri" Suriye'ye sızdı

Kendilerine Golan Tepeleri ve güney Suriye'nin Tevrat'taki adından esinlenerek "Bashan Öncüleri" adını veren grup, Şeyh (Hermon) Dağı üzerinden Suriye'ye girdiklerini açıkladı.

"BASHAN ÖNCÜLERİ", GECEYİ SURİYE TOPRAKLARINDA GEÇİRDİ

Gözünü Filistin'in ardından Suriye topraklarına diken "Bashan Öncüleri", geceyi Suriye topraklarına geçirdiklerini, bunun Suriye'de yasa dışı yerleşim ve kalıcı işgal yolunda önemli bir adım olduğunu ileri sürdü.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden ve şimdi de Suriye topraklarını gasbetmek isteyen grubun, sınırı geçmeden önce İsrail ordusuna haber verdiği fakat tam konumlarını bildirmediği aktarıldı.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

"Bashan Öncüleri" isimli grup, daha önce de birçok kez toprak gasbı ve yasa dışı yerleşim talebiyle Suriye topraklarına sızmıştı.

Grup, son olarak hafta sonu Suriye topraklarına sızma girişiminde bulunmuş, İsrail ordusu tarafından engellenmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör